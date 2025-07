EXPOSITIONS À LA BOISSONNADE Moissac-Vallée-Française

Au Temple Anne Aiou, gouaches, jusqu’au 15 août (10h-13h et 16h30-19h) / A l’Atelier Helcée (en face du Temple), Les Cévennes au 37ème siècle, sculptures et collages (10h-12h et 16h-19h).

Deux expositions à l’hameau de la Boissonnade

Au Temple, du 24 juillet au 15 août Anne Aiou, gouaches

Ouverture de 10h à 13h et de 16h30 à 19h

www.anne-aiou.art

A l’Atelier Helcée (en face du Temple), du 24 juillet au 25 août Les Cévennes au 37éme siècle, sculptures et collages

Ouverture de 10h à 12h et de 16h à 19h

Vernissages des deux expositions et visite de l’Atelier Embrins (tapisserie de basse lice), le 24 juillet à 19h .

La Boissonnade Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 66 10 26 18 aiou.gabriac@gmail.com

English :

At the Temple: Anne Aiou, gouaches, until August 15 (10am-1pm and 4.30pm-7pm) / At the Atelier Helcée (opposite the Temple), Les Cévennes au 37ème siècle, sculptures and collages (10am-12pm and 4pm-7pm).

German :

Im Temple: Anne Aiou, Gouachen, bis zum 15. August (10-13 Uhr und 16.30-19 Uhr) / Im Atelier Helcée (gegenüber dem Temple): Les Cévennes au 37ème siècle, Skulpturen und Collagen (10-12 Uhr und 16-19 Uhr).

Italiano :

Al Tempio: Anne Aiou, gouaches, fino al 15 agosto (10-13 e 16.30-19) / All’Atelier Helcée (di fronte al Tempio), Les Cévennes au 37ème siècle, sculture e collage (10-12 e 16-19).

Espanol :

En el Temple: Anne Aiou, gouaches, hasta el 15 de agosto (de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:00) / En el Atelier Helcée (frente al Temple), Les Cévennes au 37ème siècle, esculturas y collages (de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00).

