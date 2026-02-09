Expositions à la cabane temporaire Rue du Fort Pâté Le Château-d’Oléron

Expositions à la cabane temporaire

Rue du Fort Pâté Cabane N°14 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-04-05

D’avril à septembre, des artisans d’art se succèdent dans la cabane d’exposition temporaire N°14 pour exposer leurs oeuvres et vous faire partager leur passion.

.

Rue du Fort Pâté Cabane N°14 Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine couleurscabanes17480@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exhibitions in the temporary hut

From April to September, the temporary exhibition hut N°14 is the venue for a succession of craftsmen to display their work and share their passion with you.

L’événement Expositions à la cabane temporaire Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes