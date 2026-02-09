Expositions à la cabane temporaire Rue du Fort Pâté Le Château-d’Oléron
Expositions à la cabane temporaire
Rue du Fort Pâté Cabane N°14 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-04-05
fin : 2026-09-27
D’avril à septembre, des artisans d’art se succèdent dans la cabane d’exposition temporaire N°14 pour exposer leurs oeuvres et vous faire partager leur passion.
Rue du Fort Pâté Cabane N°14 Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine couleurscabanes17480@gmail.com
English : Exhibitions in the temporary hut
From April to September, the temporary exhibition hut N°14 is the venue for a succession of craftsmen to display their work and share their passion with you.
