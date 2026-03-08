Expositions à Spirale

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle Gers

Début : 2026-03-14

fin : 2026-06-14

2026-03-14

Exposition photographique de Françoise Dufau et André Helmerijk avec l’association Peleyre.

Deux séries en noir et blanc pour l’ exposition de printemps proposée par l’association Peleyre à Riscle sur le site du Théâtre Spirale et de l’Ecocentre. Un autre éclairage sur le monde, avec la lumière infra-rouge qui nimbe les arbres d’André Hemelrijk, et la lumière de la paix captée par Françoise Dufau sur les plages de Normandie après la fureur du débarquement.

Vernissage le 14 mars à 18h30, suivi d’un repas et d’une pièce de théâtre de la compagnie les Attracteurs étranges Et ton cuir pourrait fendre , à 21h.

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 spiraleahistoires@laposte.net

Photographic exhibition by Françoise Dufau and André Helmerijk with the Peleyre association.

Two black and white series for the spring exhibition organized by the Peleyre association in Riscle, on the site of the Théâtre Spirale and the Ecocentre. A different take on the world, with André Hemelrijk’s infra-red light shimmering off the trees, and Françoise Dufau’s light of peace captured on the beaches of Normandy after the fury of D-Day.

Opening on March 14 at 6:30pm, followed by a meal and a play by the company les Attracteurs étranges: Et ton cuir pourrait fendre , at 9pm.

