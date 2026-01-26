Expositions améridiens médiathèque Plouarzel
En février à la médiathèque de Plouarzel, découvrez 2 expositions Expo photos d’Edward Curtis ( prêtée par la médiathèque de Plouzané) et exposition interactive pour les petits Anuki le petit indien (jeux, dessins…) .
médiathèque 4 rte de saint renan Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94
