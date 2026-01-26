Expositions améridiens médiathèque Plouarzel

Expositions améridiens

médiathèque 4 rte de saint renan Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-01-31

En février à la médiathèque de Plouarzel, découvrez 2 expositions Expo photos d’Edward Curtis ( prêtée par la médiathèque de Plouzané) et exposition interactive pour les petits Anuki le petit indien (jeux, dessins…) .

médiathèque 4 rte de saint renan Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94

