Début : 2025-06-28 10:30:00

fin : 2025-08-29 12:30:00

2025-06-28

Renouvellement des expositions chaque semaine

Expositions Art et Peinture été 2025

Ces horaires peuvent varier selon les artistes.

D u 2 8 / 0 6 a u 4 / 0 7 F r é d é r i c P a y e n & C A R O L D

P a y s a g e s , N a t u r e s m o r t e s , P o r t r a i t s d ’ a n i m a u x

D u 5 / 0 7 a u 1 1 / 0 7 F r é d é r i c C A R I S

A b s t r a i t

D u 1 2 / 0 7 a u 1 8 / 0 7 M a r i e D o m i n i q u e L o u s s o u a r n

A b s t r a i t

D u 1 9 / 0 7 a u 2 5 / 0 7 M a r i e R e n é e M e r d y

P a y s a g e s e t M e r

D u 2 6 / 0 7 a u 1 / 0 8 B r i g i t t e B a r c e l o

O b j e t s d é c o r a t i f s e n p a p i e r m â c h é e t P e i n t u r e s

D u 2 / 0 8 a u 8 / 0 8 N i c o l e C e r r u t i C o r b i n & F r a n ç o i s e C o r b i n S c o a z e c

A q u a r e l l e e t P a s t e l

D u 9 / 0 8 a u 1 5 / 0 8 M a r t i n e B a r r a u d & D o m i n i q u e R e d o n L e v a i r e

P e i n t u r e s c o l o r é e s e t O b j e t s d ’ a r t s

D u 1 6 / 0 8 a u 2 2 / 0 8 H e r v é L e G o a r e g u e r , A g a t h e C h a n t a l J o i n & N i c o l e M i o s s e c

É v o c a t i o n d e s l u m i è r e s g é n é r é e s p a r l e v i t r a i l

N a t u r e e t P a y s a g e

F i g u r a t i f e t A b s t r a i t

D u 2 3 / 0 8 a u 2 9 / 0 8 A n d r é e M o r v a n

P a y s a g e s , P e r s o n n a g e s e t A n i m a u x .

Le Bourg Chaumière

Pleuven 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 54 60 50

L’événement Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Pleuven a été mis à jour le 2025-06-17 par OT FOUESNANT LES GLENAN