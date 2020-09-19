Expositions #ARTches Quand l’art part en campagne Atelier de Françoise BIENAYMÉ Montoillot

Informations pratiques

Montoillot

Expositions #ARTches Quand l’art part en campagne

Atelier de Françoise BIENAYMÉ 14 bis rue de l’église Montoillot Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21 2026-09-19

UN NOUVEAU LIEU D’EXPOSITIONS À MONTOILLOT

#ARTches

Quand l’art se met en campagne

Françoise BIENAYMÉ, artiste peintre vivant à MONTOILLOT, près de SOMBERNON, invite à la découverte et amène l’art à la campagne. Même si pour l’heure son medium favori est la peinture à l’huile, curieuse et audacieuse, elle explore différents supports, outils, formats, et techniques dans le cadre de ses créations. La figuration demeure dominante dans ses productions sans jamais être envisagée comme restrictive. Sa touche est affirmée mais la matière reste légère. Elle milite pour le renouveau de la peinture contemporaine.

Mais elle est aussi généreuse et a décidé d’offrir à d’autres artistes son grand espace, une grange rénovée aux tuiles violon et aux grandes arches de briques, dans le cœur de MONTOILLOT. De manière pérenne et régulière, Françoise BIENAYMÉ souhaite donner l’opportunité à des artistes locaux ou amis artistes, de se saisir du lieu dont le faîtage haut de 11 mètres invite à l’immensité.

Le programme est déjà établi et 5 artistes exposeront en duo avec Françoise Bienaymé en 2026

29, 30 et 31 mai 2026 Isabelle GROULT Isabelle Groult

Artiste du papier découpé et du papier mâché, amoureuse des matières et des couleurs sensuelles et naturelles, Isabelle GROULT, expérimente de multiples techniques picturales. Elle explore notre relation au monde à travers d’improbables géographies sur de grands kakémonos de papier. Arthérapeute elle accompagne également des publics variés au sein de son Atelier des Dragons . Elle travaillera devant vous pendant l’exposition.

27 et 28 juin 2026 Carole GRANDGIRARD @carolegrandgirard2

Artiste peintre, résidente de la Halle 38 (Dijon) et formée pour partie à l’école Boulle et l’école Duperée (Paris), Carole Grandgirard raconte des histoires dans ses toiles. Son travail actuel, qualifié de figuration narrative, fait dialoguer humanité et animalité il interroge notre rapport au vivant tantôt hostile, tantôt protecteur. Ce qu’en dit l’artiste Pour moi, ce qui compte, ce sont les histoires que les gens racontent quand ils regardent mes tableaux . Elle aborde d’autres thématiques plus légères ou plus profondes, mais toujours invitant à la réflexion ou à la rêverie.

17, 18 et 19 juillet 2026 Hoai-Nam TRUONG NAM T https://hnamt.fr/

Pour NAM T peindre c’est d’abord les couleurs, les personnes et leur empreinte sur le monde qui les entoure. La peinture à l’huile est son médium de prédilection, mais elle utilise aussi les couleurs acryliques pour créer des œuvres sur tissu et des collages. A travers le chant des couleurs et les fragments d’histoires humaines, elle veut rendre hommage à la vie dans toute son humanité et diversité.

21, 22 et 23 août 2026 Elisabeth DESAMAIS-LEMAÎTRE @elisabeth.lemaitre.31

Elisabeth peint et travaille sur de nombreux supports, papier, terre et notamment la porcelaine présentée ici. Ses créations graphiques sont réalisées à la main et chaque pièce est unique. Après une formation Beaux-Arts, son parcours professionnel s’est prolongé en urbanisme. Elle trouve son inspiration dans l’architecture mais aussi la nature et la création est une nécessité qui depuis toujours lui apporte du bien-être, parfois un labeur mais surtout du plaisir quand l’équilibre d’une pièce est trouvé.

19 et 20 septembre 2026 Pierre LERCH

Les peintures de Pierre Lerch s’attachent à représenter notre quotidien passé ou présent. L’accumulation des sujets est souvent le point commun d’un ensemble hétéroclite et original. Les personnages, les objets illustrent alors la banalité des moments de nos vies. Mais le peintre aime s’amuser. Du coup une certaine forme de désenchantement à l’humour décalé caractérise les scènes de ses tableaux aux ambiances figuratives et colorées.

EXPOSITIONS 29, 30 et 31 MAI

27 et 28 JUIN

17, 18 et 19 JUILLET

21, 22 et 23 AOÛT

19 et 20 SEPTEMBRE

14 bis, rue de l’église 21540 MONTOILLOT

francoisebienayme.com Entrée libre 14h/19h

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour vous présenter ces artistes exposant en duo avec et chez Françoise Bienaymé et pour vous faire découvrir ce nouveau lieu dédié à l’art au cœur de la campagne bourguignonne.

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Renseignements Françoise BIENAYMÉ, 06 28 05 80 20

Atelier et espace d’exposition -14 bis, rue de l’église 21540 MONTOILLOT

https://francoisebienayme.com/

Entrée libre 14h/19h .

Atelier de Françoise BIENAYMÉ 14 bis rue de l’église Montoillot 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 05 80 20

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L’événement Expositions #ARTches Quand l’art part en campagne Montoillot a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Ouche et Montagne