EXPOSITIONS au Centre diocésain Saint-Jean Centre Saint-Jean Angers Angers

PARKING gratuit entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le Centre Saint-Jean propose en ces journées du Patrimoine 2025 des expositions sur »Les Justes » portée par le Service Société et Cultures- Relation avec le Judaïsme , une exposition de peinture portée par le Service Foi et Cultures sur »L’Apocalypse en 13 regards, peintures de Bruno Le Sourd » et une exposition photos »Il y a 100 ans au Sahara algérien ‘: ‘Eau et désert », phototèque des Pères Blancs de Ghardaïa.

Centre Saint-Jean Angers 36 rue Barra 49100 Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241224870 https://www.diocese49.org/mon-diocese/le-centre-saint-jean/ https://www.linkedin.com/company/103374988/admin/feed/posts/ Le Centre Saint-Jean, ancien séminaire d’Angers est un lieu chargé d’histoire. il a notamment été le tragique théâtre du départ du convoi N°8 envoyant des déportés en juillet 1942 vers Auschwitz. L’exposition »Le Ciel des déportés » s’achève par les journées du Patrimoine. dernière occasion de voir cette accrochage poignant. parking – entrée libre- accès handicapé

