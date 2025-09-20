Expositions au cœur du village : « L’art dans la rue » et une installation de peinture, par Marie Ciosi ! Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont La Bastide-de-Besplas

Expositions au cœur du village : « L’art dans la rue » et une installation de peinture, par Marie Ciosi ! Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont La Bastide-de-Besplas samedi 20 septembre 2025.

Expositions au cœur du village : « L’art dans la rue » et une installation de peinture, par Marie Ciosi ! 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont Ariège

Entrée libre, sans réservation. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les 20 et 21 septembre, place à l’art dans notre village ariégeois !

L’exposition « L’Art dans la Rue » investit l’espace public et transforme les panneaux électoraux en véritables cimaises à ciel ouvert. En bord d’Arize, ce parcours artistique original rend l’art accessible à tous, au détour des rues et du quotidien.

Parmi les artistes invités, découvrez le travail de Marie Ciosi, peintre installée à Carbonne (31310). Son univers singulier s’exprime à travers le dessin assemblage, la peinture et la linogravure. Un style qui évoque tour à tour l’affiche, le film, l’illustration, la bande dessinée, avec une touche de sensualité et d’enfance, au croisement du narratif et du populaire.

« L’Art dans la Rue », c’est aussi une campagne citoyenne où l’art contemporain s’invite dans nos vies, interpellant les passants avec des œuvres simples, accessibles et profondément humaines.

Et pour prolonger la découverte, ne manquez pas l’installation de l’artiste dans la Chapelle Notre-Dame du Pont, écrin patrimonial emblématique de l’Ariège, qui accueillera pour l’occasion une mise en dialogue sensible entre art et mémoire.

Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont Place du village, 09350 La Bastide-de-Besplas La Bastide-de-Besplas 09350 Ariège Occitanie 05 61 69 85 80 Cette chapelle fut construite en 1663, en partie dévastée par une inondation de l’Arize en 1727, et restaurée en 1728. Elle conserve un retable du XVIIe siècle et un plafond à caissons en bois peints du XVIIIe siècle classés au titre des Monuments historiques. L’intérieur a été restauré en 2011. D 628 Montesquieu – Volvestre Le Mas d’Azil.

Les 20 et 21 septembre, place à l’art dans notre village ariégeois !

© Marie Ciosi