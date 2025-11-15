Expositions Au jour le jour Biennale d’Art contemporain Galerie Espace Liberté Crest

Expositions Au jour le jour Biennale d’Art contemporain

Au jour le jour est une éphéméride d’Art. Il y a 366 jours dans l’année … donc 366 oeuvres à réaliser ! 33 artistes ont reçu une date par mois tirée au sort et ont réalisé des oeuvres inspirées de ces dates … Une démarche artistique exceptionnelle !

Galerie Espace Liberté 5 Rue des Alpes Crest 26400 Drôme

English :

Au jour le jour is an Art ephemeris. There are 366 days in the year… so 366 works to create! 33 artists were randomly assigned a date each month, and created works inspired by these dates … An exceptional artistic approach!

German :

Au jour le jour ist eine Ephemeride der Kunst. Es gibt 366 Tage im Jahr … also 366 Werke zu schaffen! 33 Künstler erhielten ein Datum pro Monat zugelost und schufen Werke, die von diesen Daten inspiriert waren … Ein außergewöhnlicher künstlerischer Ansatz!

Italiano :

Au jour le jour è un’effemeride dell’arte. Ci sono 366 giorni nell’anno… quindi 366 opere da creare! 33 artisti hanno scelto una data a caso ogni mese e hanno creato opere ispirate a queste date… Un approccio artistico eccezionale!

Espanol :

Au jour le jour es una efeméride del Arte. Hay 366 días en el año … 366 obras por crear 33 artistas han recibido una fecha al azar cada mes y han creado obras inspiradas en esas fechas… Un enfoque artístico excepcional

