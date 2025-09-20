Expositions au Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Bailleul

Entrée libre, sans réservation

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de documents et généalogie de Henri-Emile Boudin architecte (né à Bailleul). Cet architecte est intervenu sur le Bâtiment du Présidial début XXe siècle.

Exposition de sentences civiles et criminelles du Palais de Justice. Quelques sentences prononcées dans le Bâtiment : écrites et imagées.

Organisées par le CRGFA (Centre de Recherche Généalogique Flandre – Artois) au 1er étape du Présidiale de Flandre

Site internet : https://cercle-histoire-bailleul.com/

Facebook : https://www.facebook.com/CHAB59270/

Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Place Plichon – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 65 67 10 17 http://www.coeurdeflandre.fr Présidial de Flandres par décision de Louis XIV après l'indexion de la Flandre à la France, il décide de mettre la justice plus proche de la capitale et choisit Bailleul qui sera désormais ville de présidial. A25; Lille; Dunkerque sortie 10; gare SNCF

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Bailleul