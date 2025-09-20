Expositions au site Vauban de l’Université de Nîmes Fort Vauban – Université de Nîmes Nîmes

Gratuit. Sans réservation. Expositions à la bibliothèque et devant le gymnase.

À travers une exposition photographique, découvrez les différentes vies de ce lieu chargé d’histoire, qui accueille aujourd’hui l’Université de Nîmes.

Un regard passionnant sur l’évolution d’un patrimoine nîmois emblématique, entre mémoire collective et réinvention des usages

Fort Vauban – Université de Nîmes Rue Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Gambetta Gard Occitanie Achevé en 1688, sa fonction était d’héberger des troupes et de surveiller Nîmes. Transformé en prison à partir de la Révolution jusqu’en 1991, il subit d’importants travaux pour accueillir dès 1995 l’Université de Nîmes.

© Dominique Marck – Ville de Nîmes