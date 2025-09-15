Expositions autour de la pierre d’Arudy et des Pyrénées béarnaises Festival Pierre et arts Place de l’Hôtel de Ville Arudy
Expositions autour de la pierre d'Arudy et des Pyrénées béarnaises Festival Pierre et arts Place de l'Hôtel de Ville Arudy lundi 15 septembre 2025.
Gratuit
Début : 2025-09-15
fin : 2025-09-19
Expositions à la Mairie
– Histoire du travail de la pierre d’Arudy
– Les richesses des Pyrénées Béarnaises, par le Pays d’Art et Histoire Pyrénées Béarnaises
– Arudy Les arts dans la rue, photos de peintures et sculptures .
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 07 50 pyrene.64260@laposte.net
