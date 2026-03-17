EXPOSITIONS AUTOUR DE LA TRAME Langogne
EXPOSITIONS AUTOUR DE LA TRAME Langogne mardi 5 mai 2026.
EXPOSITIONS AUTOUR DE LA TRAME
23 Rue des Calquières Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-06-17 2026-08-04
L’ Association Au fil de l’Art proposera des expositions de diverses artistes Autour de la Trame à la galerie de la Filature des Calquières.
L’ Association Au fil de l’Art proposera des expositions de diverses artistes Autour de la Trame à la galerie de la Filature des Calquières. .
23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56
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English :
The Association Au fil de l’Art will be presenting exhibitions by various artists Autour de la Trame at the Filature des Calquières gallery.
L’événement EXPOSITIONS AUTOUR DE LA TRAME Langogne a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-OT Langogne