EXPOSITIONS AUTOUR DE LA TRAME

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-06-17 2026-08-04

L’ Association Au fil de l’Art proposera des expositions de diverses artistes Autour de la Trame à la galerie de la Filature des Calquières.

L’ Association Au fil de l’Art proposera des expositions de diverses artistes Autour de la Trame à la galerie de la Filature des Calquières. .

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56

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English :

The Association Au fil de l’Art will be presenting exhibitions by various artists Autour de la Trame at the Filature des Calquières gallery.

L’événement EXPOSITIONS AUTOUR DE LA TRAME Langogne a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-OT Langogne