Expositions autour du Festival de Mode Montée Noailles Hyères

Montée Noailles Centre-ville Hyères

Début : Lundi 2025-10-10 13:00:00

fin : 2025-01-12 18:00:00

2025-10-10

Le festival présentera des expositions mettant en avant des designers émergents et des artistes contemporains. Les visiteurs découvriront des installations interactives et des collections audacieuses, tout en réfléchissant à la durabilité de la mode.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98

English : Exhibitions around the Fashion Festival

The festival will feature exhibitions showcasing emerging designers and contemporary artists. Visitors will discover interactive installations and bold collections, while reflecting on the sustainability of fashion.

German : Ausstellungen rund um das Modefestival

Das Festival wird Ausstellungen präsentieren, die aufstrebende Designer und zeitgenössische Künstler in den Mittelpunkt stellen. Die Besucher werden interaktive Installationen und gewagte Kollektionen entdecken, während sie über die Nachhaltigkeit der Mode nachdenken.

Italiano : Mostre del Festival della Moda

Il festival presenterà mostre di stilisti emergenti e artisti contemporanei. I visitatori scopriranno installazioni interattive e collezioni audaci, riflettendo sulla sostenibilità della moda.

Espanol :

El festival presentará exposiciones de diseñadores emergentes y artistas contemporáneos. Los visitantes descubrirán instalaciones interactivas y colecciones atrevidas, al tiempo que reflexionan sobre la sostenibilidad de la moda.

