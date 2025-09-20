EXPOSITIONS Château de la Balinière Rezé

EXPOSITIONS Château de la Balinière Rezé

EXPOSITIONS Château de la Balinière Rezé samedi 20 septembre 2025.

EXPOSITIONS Samedi 20 septembre, 10h00 Château de la Balinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Avec l’association REZÉ HISTOIRE

– Les belles demeures rezéennes : découvrez l’histoire de grandes maisons, actuelles ou disparues, en photo.

– Dessins d’Alain Valignat sur le thème des quartiers de Rezé.

– Présentation de témoignages d’anciens Castors du Haut-Landreau.

Dans le parc du Château de la Balinière.

Château de la Balinière Rue de la Balinière Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire Cette « folie » du 18e siècle est entourée d’un jardin à la française, reconstitué d’après un plan de 1900. Le château accueille aujourd’hui le centre musical de Rezé. Tram 3 + Bus 38 : arrêt Balinière
Avec l’association REZÉ HISTOIRE

© Archives municipales de Rezé (éditeur F. Chapeau)