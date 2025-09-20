EXPOSITIONS Château de la Balinière Rezé

EXPOSITIONS Samedi 20 septembre, 10h00 Château de la Balinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Avec l’association REZÉ HISTOIRE

– Les belles demeures rezéennes : découvrez l’histoire de grandes maisons, actuelles ou disparues, en photo.

– Dessins d’Alain Valignat sur le thème des quartiers de Rezé.

– Présentation de témoignages d’anciens Castors du Haut-Landreau.

Dans le parc du Château de la Balinière.

Château de la Balinière Rue de la Balinière Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire Cette « folie » du 18e siècle est entourée d’un jardin à la française, reconstitué d’après un plan de 1900. Le château accueille aujourd’hui le centre musical de Rezé. Tram 3 + Bus 38 : arrêt Balinière

© Archives municipales de Rezé (éditeur F. Chapeau)