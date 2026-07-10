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AGENDA · Chevagny-sur-Guye

Expositions Chevagny sur Guye Chevagny-sur-Guye

samedi 15 août 2026 · Chevagny-sur-Guye

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Expositions de Chevagny Passions Partagées
Ville
71220 Chevagny-sur-Guye
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chevagny-sur-Guye

Expositions Chevagny sur Guye

Expositions de Chevagny Passions Partagées Chevagny-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Dans le cadre du festival Chevagny Passions, présentation dans les magnifiques granges du village de huit expositions. 5 expositions d’art plastique contemporain par Allison Reed, Dominique Clément, Flora Martial, Maya Tikhovov, et Camille Volle, Une exposition d’art thérapie par Marie-Eve Stola, une exposition d’ammonites par Jean-Michel Julien et une exposition de céramiques par La Brodiez.   .

Expositions de Chevagny Passions Partagées Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   dominiquefoyerrural71220@gmail.com

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English : Expositions Chevagny sur Guye

L’événement Expositions Chevagny sur Guye Chevagny-sur-Guye a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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