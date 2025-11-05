EXPOSITIONS CONFÉRENCE SOUVENIR FRANÇAIS Balaruc-le-Vieux

L’association Le Souvenir Français, en partenariat avec la Ville de Balaruc-le-Vieux a le plaisir de présenter 2 expositions du mercredi 5 novembre au mardi 11 novembre (10-12h / 14h-17h) et une conférence, le vendredi 7 novembre à 18h.

L’association Le Souvenir Français, en partenariat avec la Ville de Balaruc-le-Vieux a le plaisir de présenter 2 expositions du mercredi 5 novembre au mardi 11 novembre (10-12h / 14h-17h) et une conférence, le vendredi 7 novembre à 18h.Du mercredi 5 novembre au Mardi 11 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h ExpositionsL’exposition « La guerre des crayons » retrace l’histoire de la Grande Guerre à travers un fonds exceptionnel de dessins réalisés par des écoliers entre 1914 et 1918. Les oeuvres reflètent la pédagogie et l’éducation d’une part et l’incroyable propagande antigermanique d’autre part.Elle nous montre sur une vingtaine de panneaux, la vision personnelle et crue des enfants pendant la Grande Guerre (1914-1918).Sous l’impulsion de leurs instituteurs de 2 écoles de Montmartre qui leur demandent de dessiner la guerre, ces écoliers âgés de 6 à 13 ans, nous dévoilent par le dessin, leur souffle patriotique, leur rêve d’héroïsme mais surtout leurs angoisses face à la guerre et l’absence des proches. Ils parlent de l’absence des pères, du rapport à la mort, de la violence, des mères restées seules, du rationnement, de la propagande, de leur place dans ce drame.Exposition ouverte à tout public.Exposition prêtée par l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) a été réalisée grâce aux fonds du musée Montmartre.L’exposition « Artefacts » présentera des objets des champs de bataille de la Grande GuerreVendredi 7 novembre à 18h ConférenceLa conférence « La vie des poilus et des civils pendant la première guerre mondiale » sera présentée par Jean Claude AURIOL qui montrera que l’Histoire de France se construit non seulement par le rappel des « phrases glorieuses » mais aussi par l’évocation des heures sombres. Il nous rappellera que s’il est important d’effacer la haine, il est aussi nécessaire de conserver le souvenir. .

English :

The association Le Souvenir Français, in partnership with the town of Balaruc-le-Vieux, is pleased to present 2 exhibitions from Wednesday November 5 to Tuesday November 11 (10-12h / 14h-17h) and a conference on Friday November 7 at 18h.

German :

Der Verein Le Souvenir Français freut sich, in Partnerschaft mit der Stadt Balaruc-le-Vieux zwei Ausstellungen von Mittwoch, dem 5. November, bis Dienstag, dem 11. November, (10-12 Uhr / 14-17 Uhr) und eine Konferenz am Freitag, dem 7. November, um 18 Uhr zu präsentieren.

Italiano :

L’associazione Le Souvenir Français, in collaborazione con la città di Balaruc-le-Vieux, è lieta di presentare 2 mostre da mercoledì 5 novembre a martedì 11 novembre (10.00-12.00 / 14.00-17.00) e una conferenza venerdì 7 novembre alle 18.00.

Espanol :

La asociación Le Souvenir Français, en colaboración con la ciudad de Balaruc-le-Vieux, se complace en presentar 2 exposiciones del miércoles 5 de noviembre al martes 11 de noviembre (de 10:00 a 12:00 h. / de 14:00 a 17:00 h.) y una conferencia el viernes 7 de noviembre a las 18:00 h.

