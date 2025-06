Expositions « Cui Cui » – Lendroit éditions Lendroit Rennes 27 juin 2025

Expositions « Cui Cui » – Lendroit éditions Lendroit Rennes 27 juin – 13 septembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuite

L’événement Cui Cui propose plusieurs expositions, découvertes d’œuvres, d’artistes mais aussi de publications et vinyles explorant le monde des volatiles.

Que nous disent les oiseaux ? Que nous chantent les artistes ? L’événement « Cui Cui » propose quatre expositions (réparties entre Lendroit éditions, Basalt et les format 4×3 le long de l’avenue Aristide Briand) pour découvrir des œuvres d’artistes mais aussi des publications et vinyles explorant le monde des volatiles. Découvrez des œuvres inédites, venez écouter le chant des oiseaux et partez à la découverte de créations visuelles et sonores dédiées aux oiseaux. « Cui Cui » est un voyage créatif et sonore pour s’envoler tout l’été vers de nouvelles contrées.

Evénement proposé dans le cadre d’Exporama, rendez-vous estival de l’art contemporain à Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T18:00:00.000+02:00

Lendroit 24 bis place du Colombier 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine