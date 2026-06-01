Expositions d’aquarelles Maison Pastou Moncayolle-Larrory-Mendibieu
Expositions d’aquarelles Maison Pastou Moncayolle-Larrory-Mendibieu lundi 22 juin 2026.
Moncayolle-Larrory-Mendibieu
Expositions d’aquarelles
Maison Pastou 1790 route de Saint-Blaise Moncayolle-Larrory-Mendibieu Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 14:30:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Laurent Caudine, aquarelliste, vous invite à Moncayolle.
Il vous ouvre son atelier et vous pourrez y découvrir ses aquarelles. Exposition réalisée avec la participation de l’association Aul Ron Peint. .
Maison Pastou 1790 route de Saint-Blaise Moncayolle-Larrory-Mendibieu 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 32 81
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L’événement Expositions d’aquarelles Moncayolle-Larrory-Mendibieu a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque