Expositions d’art plastique Château de Viven Viven samedi 20 septembre 2025.

Expositions d’art plastique 20 et 21 septembre Château de Viven Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition des œuvres de Jacques Roux

Découvrez l’univers artistique de Jacques Roux à travers une exposition qui met en lumière ses créations.

Château de Viven 921 Chemin du Château, 64450 Viven Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 62 37 98 38 Rebâti au XVIIe siècle par le Baron d’Arros de Viven sur des vestiges de châteaux forts, le château a été modernisé durant le XVIIIe siècle. Les jardins dominent la vallée de Luy de France, et contiennent 13 ambiances dont le théâtre de verdure.
© Château de Viven