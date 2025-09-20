Expositions de l’association de Sauvegarde du patrimoine Marie de Buffières Buffières

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez deux expositions, à l’église et au foyer Le Mille club, sur l’évolution de l’église de l’an Mil à nos jours et le village au XIXe et au début du XXe siècle.

À l’église, vous découvrirez l’évolution de l’édifice de sa genèse, au Xe siècle, jusqu’à nos jours. De la Tour de guet originelle au monument actuel, des étapes insoupçonnées vous seront dévoilées. Comment imaginer que plus de mille ans nous séparent des premiers bâtisseurs ? Vous serez surpris d’apprendre les péripéties qu’a connues cet édifice incontournable de notre patrimoine.

La peinture murale, véritable joyau de ce petit lieu de culte, sera commentée dans ses moindres détails. Mais pourquoi dit-on « la » peinture, puisque deux peintures co-existent encore au XXIe siècle ?

Au Mille Club, le village d’autrefois vous sera révélé. De sa charmante représentation sur la carte de Cassini aux cadastres napoléoniens, des documents authentiques des premiers conseils municipaux aux premières cartes postales, l’ensemble de l’exposition vous plongera dans un voyage émouvant.

Autour de ces deux pôles d’exposition, vous pourrez découvrir çà et là, au bourg, des reproductions d’anciennes cartes postales de Buffières. Des bâtisses toujours bien présentes, nous vous montrerons un passé troublant, quand les voitures à cheval côtoyaient les femmes à chapeau et quand le macadam n’avait pas encore recouvert la terre battue. Un village où il faisait déjà bon vivre.

Marie de Buffières 415 rue du Bourg 71250 Buffières Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté + 33 (0)3 85 59 61 30 http://www.buffieres.fr Buffières est un village proche de Cluny, en Bourgogne du sud. L’origine de ce village rural offrant des paysages époustouflants remonte à l’Antiquité. Les habitants, dynamiques et accueillants, sont toujours fiers de faire connaître ce lieu particulier, son église, ses traditions festives et culturelles. Un havre de paix mais vivant et joyeux. Parking gratuit.

© Yveline Prost / Association de Sauvegarde du patrimoine