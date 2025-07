Expositions de peintures et de sculptures de 5 artistes ! Le Temple-sur-Lot

Expositions de peintures et de sculptures de 5 artistes ! Le Temple-sur-Lot samedi 9 août 2025.

Expositions de peintures et de sculptures de 5 artistes !

2011 Rte de Saint-Caprais Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Venez découvrir les expositions de peintures et de sculptures installées à l’église Saint-Caprais. Les œuvres de Claudette LENNON, Cathy CHEMINEAU, Chantal BORTOLNI, Dany ATANASSIAN et Marie-Rose BRAS.

Organisé par Le Temple du Breuil.

2011 Rte de Saint-Caprais Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 69 70 45

English : Expositions de peintures et de sculptures de 5 artistes !

Come and discover the exhibitions of paintings and sculptures installed in the Saint-Caprais church. Works by Claudette LENNON, Cathy CHEMINEAU, Chantal BORTOLNI, Dany ATANASSIAN and Marie-Rose BRAS.

Organized by Le Temple du Breuil.

German : Expositions de peintures et de sculptures de 5 artistes !

Entdecken Sie die Gemälde- und Skulpturenausstellungen, die in der Kirche Saint-Caprais eingerichtet wurden. Die Werke von Claudette LENNON, Cathy CHEMINEAU, Chantal BORTOLNI, Dany ATANASSIAN und Marie-Rose BRAS.

Organisiert von Le Temple du Breuil.

Italiano :

Venite a scoprire le mostre di pittura e scultura installate nella chiesa di Saint-Caprais. Opere di Claudette LENNON, Cathy CHEMINEAU, Chantal BORTOLNI, Dany ATANASSIAN e Marie-Rose BRAS.

Organizzata da Le Temple du Breuil.

Espanol : Expositions de peintures et de sculptures de 5 artistes !

Venga a descubrir las exposiciones de pintura y escultura instaladas en la iglesia de Saint-Caprais. Obras de Claudette LENNON, Cathy CHEMINEAU, Chantal BORTOLNI, Dany ATANASSIAN y Marie-Rose BRAS.

Organizado por Le Temple du Breuil.

