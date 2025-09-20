Expositions de photographies anciennes Roubaix

2 rue de Wasquehal – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21

Exposition de photographies anciennes sur l’histoire et l’architecture du monastère
2 rue de Wasquehal – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France   contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Exhibition of old photographs on the history and architecture of the monastery

German :

Ausstellung alter Fotografien über die Geschichte und Architektur des Klosters

Italiano :

Mostra di fotografie d’epoca sulla storia e l’architettura del monastero

Espanol :

Exposición de fotografías antiguas sobre la historia y la arquitectura del monasterio

