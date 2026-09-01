Expositions de photographies au musée Quesnel-Morinière Coutances
samedi 19 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Expositions de photographies au musée Quesnel-Morinière
2 Rue Quesnel Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion du bicentenaire de la photographie, le musée propose dans ses salles deux expositions :
A l’occasion du bicentenaire de la photographie, le musée propose dans ses salles trois expositions :
« Le corps à l’œuvre », une sélection de photographies contemporaines issues de l’artothèque de Caen.
« Ernest Hulin, graphique », une présentation du fond d’atelier (photos, cartes postales, plans, dessins) de ce sculpteur de Coutances.
« Aux 4 vents », prolongée pour l’occasion l’exposition présente le regard de deux photographes sur l’évolution actuelle de nos littoraux et les réflexion qui entourent un patrimoine naturel en péril. .
2 Rue Quesnel Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88
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English : Expositions de photographies au musée Quesnel-Morinière
To mark the bicentennial of photography, the museum is hosting two exhibitions in its galleries:
L’événement Expositions de photographies au musée Quesnel-Morinière Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Attitude Manche
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