Informations pratiques

Coutances

Expositions de photographies au musée Quesnel-Morinière

2 Rue Quesnel Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, le musée propose dans ses salles deux expositions :

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, le musée propose dans ses salles trois expositions :

« Le corps à l’œuvre », une sélection de photographies contemporaines issues de l’artothèque de Caen.

« Ernest Hulin, graphique », une présentation du fond d’atelier (photos, cartes postales, plans, dessins) de ce sculpteur de Coutances.

« Aux 4 vents », prolongée pour l’occasion l’exposition présente le regard de deux photographes sur l’évolution actuelle de nos littoraux et les réflexion qui entourent un patrimoine naturel en péril. .

2 Rue Quesnel Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88

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English : Expositions de photographies au musée Quesnel-Morinière

To mark the bicentennial of photography, the museum is hosting two exhibitions in its galleries:

L’événement Expositions de photographies au musée Quesnel-Morinière Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Attitude Manche