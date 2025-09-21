Expositions de Véhicules Anciens JEP 2025 Pont-L’Abbé – ZA de Ti-Karé Pont-l’Abbé

Expositions de Véhicules Anciens Dimanche 21 septembre, 13h00 JEP 2025 Pont-L’Abbé – ZA de Ti-Karé Finistère

entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation de véhicules anciens. voitures, camions, engins agricoles, vélomoteurs de 1934 à 1960.

JEP 2025 Pont-L’Abbé – ZA de Ti-Karé 29120 Pont-L’Abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne https://ville-pontlabbe.bzh/

Castric