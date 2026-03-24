Expositions de véhicules anciens parking centre culturel Nomexy
dimanche 2 août 2026 · parking centre culturel · Nomexy
Informations pratiques
Nomexy
Expositions de véhicules anciens
parking centre culturel 31 rue de l’estrey Nomexy Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04
Venez découvrir des véhicules anciens de diverses époques, diverses marques…
Passionné de Peugeot, Simca et autres voitures du fleuron français ou étranger vous accueilleront et leurs propriétaire se feront une joie de vous parler de leur petites merveilles dont ils prennent extrêmement soin.Tout public
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parking centre culturel 31 rue de l’estrey Nomexy 88440 Vosges Grand Est +33 6 76 37 84 74 classicautovosges@gmail.com
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English :
Come and discover vintage vehicles from various eras and makes…
Peugeot, Simca and other French and foreign flagship cars will welcome you, and their owners will be delighted to tell you all about their little marvels, which they take great care of.
L’événement Expositions de véhicules anciens Nomexy a été mis à jour le 2026-03-24 par OT EPINAL ET SA REGION