Expositions d’Isabelle Arnadi Marnhagues-et-Latour

Expositions d’Isabelle Arnadi Marnhagues-et-Latour lundi 1 septembre 2025.

Expositions d’Isabelle Arnadi

Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-01

Née à Hyères en 1969, Isabelle Arnardi est créatrice textile.

Après avoir travaillé dans l’industrie du Jacquard, elle se consacre dès 2014 à ses projets artistiques, explorant le textile comme médium principal. Fondatrice du collectif Les Artisseuses , elle met en valeur les savoir-faire artisanaux à travers des installations poétiques réalisées à partir de rebuts industriels, célébrant le fil, la couleur et la main.

EXPOSITIONS

Mamie… J’ai renversé ta boîte à couture !!!

Installée aujourd’hui au château de Latour-sur-Sorgue, l’exposition explore les différents savoir-faire textiles — la confection, le tissage et la maille. L’exposition invite le visiteur à pénétrer sur le lieu de l’accident. Éparpillés au sol, tricots inachevés, fragments de tweed, pelotes et aiguilles composent un paysage familier devenu gigantesque. Réduit à dix centimètres, le visiteur pénètre un monde textile renversé, entre poésie et démesure.

La Jungle une œuvre d’art textile immersive pour les enfants de 1 à 5 ans. Un moment pour jouer avec son enfant.

La Jungle est une installation sensorielle et poétique conçue pour éveiller l’imaginaire des tout-petits. Entre cubes textiles, labyrinthe de soies, grotte, balançoire-liane et tapis aquatique interactif, chaque espace stimule les sens et le jeu.

En lien avec la jungle, pour les plus grands, de petites œuvres seront également exposées, autour de recherches sur les mousses et les lichens, sous le nom de Traces , également présentée dans le château.

Intervention sur les savoir-faire de la région fin août et fin septembre, les enfants du centre des Cardailloux à La Cavalerie et des écoles de la Vallée de la Sorgues partiront à la découverte du cuir et de la laine à travers un programme d’éducation artistique et culturelle, en collaboration avec Le Sac du Berger et La Filature Colbert . En découvrant ces matières issues de rebuts, les enfants créeront différentes œuvres, visibles durant les fêtes de la Châtelaine.

Au château de Latour sur Sorgues .

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 33 78 latour.chateau@orange.fr

English :

Born in Hyères in 1969, Isabelle Arnardi is a textile designer.

German :

Isabelle Arnardi wurde 1969 in Hyères geboren und ist Textildesignerin.

Italiano :

Nata a Hyères nel 1969, Isabelle Arnardi è una designer tessile.

Espanol :

Nacida en Hyères en 1969, Isabelle Arnardi es diseñadora textil.

L’événement Expositions d’Isabelle Arnadi Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2025-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)