EXPOSITIONS DORINE OLIVER « JARDINS INTERIEURS » Saint-Félix-Lauragais 1 juillet 2025

Haute-Garonne

CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-31

2025-07-01

Venez admirer les oeuvres de Dorine Oliver !

Expositions de Dorine OLIVER « Jardins Intérieurs » au Château de Saint-Félix-Lauragais du 1er au 31 juillet 2025 / Entrée libre. .

CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS

Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99 adtpsaintfelix@gmail.com

English :

Come and admire the works of Dorine Oliver!

German :

Bestaunen Sie die Werke von Dorine Oliver!

Italiano :

Venite ad ammirare le opere di Dorine Oliver!

Espanol :

¡Venga a admirar las obras de Dorine Oliver!

