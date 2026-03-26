Expositions du CCFD

Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’expositions du CCFD vous propose la projection du film L’illusion de l’abondance au Cinéma Stella,

une visite de l’exposition ainsi que des quiz et des animations pour les enfants.

Puis la journée se poursuivra par un pot convivial en musique avec le groupe Miradasur .

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

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English : Expositions du CCFD

L’événement Expositions du CCFD Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS