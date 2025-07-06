Expositions Effet cocktail mélange d’artistes détonants ! au Musée & jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh

Expositions Effet cocktail mélange d’artistes détonants ! au Musée & jardins Cécile Sabourdy

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Début : 2025-07-06

fin : 2025-08-31

2025-07-06 2025-09-20

C’est l’heure de la grande réunion de famille artistes Naïfs, Bruts et Singuliers rassemblés par le Musée Cécile Sabourdy depuis 10 ans se côtoient dans un parcours permanent revisité, agrémenté d’oeuvres d’art populaire sacré venues de Bretagne et de Bourgogne (reliquaires à papiers roulés, ex-voto), et de dessins d’art Brut nouvellement entrés en collections…

Naviguez d’univers en univers, portés par les couleurs, les paysages, l’étrangeté des portraits et des animaux… en voilà une traversée hors-normes ! .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

