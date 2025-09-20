Expositions église Notre-Dame Eglise Notre-Dame de Calais Calais

Expositions église Notre-Dame 20 et 21 septembre Eglise Notre-Dame de Calais Pas-de-Calais

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition Vauban et Calais :

Exposition autour du célèbre ingénieur militaire sous Louis XIV. À découvrir dans l’église Notre-Dame.

Exposition Lady Hamilton :

Exposition autour de Lady Hamilton, reconnue pour son charme et sa prestance. Elle évolue dans les cercles aristocratiques en tant que Lady Hamilton et connaîtra des histoires d’amour tumultueuses. Après la mort de son mari et de son amant, elle meurt à Calais en 1815. Figure tragique, elle reste une icône de beauté et d’influence dans l’Europe du XVIIIe siècle.

Eglise Notre-Dame de Calais Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

