Aveyron

Expositions Estivale au Château Saint-Izaire

Début : 2025-06-28

fin : 2025-09-21

2025-06-28

Les expositions estivales sont de retour au château de Saint-Izaire !

Durant l’été , la salle d’exposition du château accueillera cinq rendez-vous artistiques variés mêlant peinture, aquarelle, photographie, art contemporain et mémoire du territoire.

Chaque exposition est une invitation à la découverte et à l’émotion, à travers les regards croisés d’artistes d’ici et d’ailleurs. .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 40 31 mairie.st-izaire@wanadoo.fr

English :

Summer exhibitions are back at Château de Saint-Izaire!

German :

Die Sommerausstellungen sind wieder im Schloss Saint-Izaire zu sehen!

Italiano :

Tornano le mostre estive al Castello di Saint-Izaire!

Espanol :

Vuelven las exposiciones de verano al castillo de Saint-Izaire

