Expositions estivales à la Tour Soubirane Villeneuve

Tout cet été la Tour soubirane accueille plusieurs expositions.

Préhistoire du Causse de Villeneuve :

Depuis 500 000 ans l’homme peuple le Causse de Villeneuve, Néandertal puis Cro-Magnon nous ayant laissé des vestiges lithiques de leur passage de campements de chasseurs-cueilleurs ou d’une occupation du sol sédentaire.

Cette exposition inédite est le fruit de récoltes de surface dans des champs labourés du territoire villeneuvois.

Gastronomie aveyronnaise :

L’exposition Gastronomie aveyronnaise (1850-1950) retrace un siècle de commerce et d’artisanat dans le département en lien avec la cuisine et l’alimentation, illustrée par de vieilles factures et agrémentée de recettes de cuisine anciennes dont certaines de Villeneuve.

Villeneuve déjà plus beau village vers 1900 :

Près de 170 photographies éditées en cartes postales anciennes, témoignent de la vie quotidienne et de la beauté de l’architecture de Villeneuve. .

English :

Throughout the summer, the Soubirane Tower will be hosting several exhibitions.

German :

Den ganzen Sommer über finden im Soubirane-Turm mehrere Ausstellungen statt.

Italiano :

La Torre Soubirane ospiterà una serie di mostre per tutta l’estate.

Espanol :

La Torre Soubirane acogerá varias exposiciones a lo largo del verano.

