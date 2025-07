Expositions estivales au Château de Taurines Centrès

Expositions estivales au Château de Taurines

Lieu-dit Taurines Centrès Aveyron

Venez découvrir ce magnifique château, ainsi que deux spectacles !

Dès 10h30 : Atelier danse gratuit est proposé par la compagnie Singulier Pluriel dans la cour du château.

Dès 16 h : Monsieur Lune, un spectacle poétique et burlesque de Gilles Rémy.

Comme un Pierrot de Watteau, comme un cousin d’Arlequin, Monsieur Lune a de la tenue ; costume, cravate, chapeau, mais voici qu’il s’embrouille, s’emmêle, se prend les pieds dans les bretelles, cascades de catastrophes, patatras, jazz, swing, chorégraphies de guingois, poésie…et voilà !

Possibilité de goûter après le spectacle.

Possibilité de réserver les spectacles sur le site du château. 7 .

Lieu-dit Taurines Centrès 12120 Aveyron Occitanie chateaudetaurinesaveyron@gmail.com

English :

Come and discover this magnificent castle, as well as two shows!

German :

Erleben Sie dieses wunderschöne Schloss sowie zwei Aufführungen!

Italiano :

Venite a scoprire questo magnifico castello e due spettacoli!

Espanol :

Venga a descubrir este magnífico castillo, ¡así como dos espectáculos!

