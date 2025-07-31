Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon Oudon
Découvrez les 4 expositions successives de peinture et de sculpture à la gare d’Oudon
Du 19 juin au 7 septembre, l’association O’CAP vous invite à découvrir quatre expositions successives, mêlant peinture, sculpture et dessin. Cette nouvelle édition des Estivales s’ouvre avec Les Ligériens, une exposition amateure rassemblant des artistes du territoire, avant de laisser place à trois expositions réunissant des professionnels aux univers variés.
Les rendez-vous de l’été
• Les Ligériens du 19 juin au 6 juillet
Marlène Bourven, Georges Koussa, Émilie Forestier, Frank Guillard, Jean-Luc Puisay, Jean-Philippe Chiron (peinture)
Claude Bouchereau, Véronique Fouchard (sculpture)
• 2e exposition du 10 au 27 juillet
Marie Scalliet, Pascal Quéru (peinture)
Chloë Lebreton, Pierre-Yves Provost (sculpture)
• 3e exposition du 31 juillet au 17 août
René-Claude Migaud, Brigitte Delpech (peinture)
Denis Murail, Magali Bruchet (sculpture)
• 4e exposition du 21 août au 7 septembre
Emmanuelle Boisson (dessin et peinture)
Régis Bézannier (peinture)
Jean-Claude Lambert (sculpture) .
Rue de la Gare Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr
English :
Discover the 4 successive painting and sculpture exhibitions at Oudon station
German :
Entdecken Sie die 4 aufeinanderfolgenden Ausstellungen von Malerei und Skulptur im Bahnhof von Oudon
Italiano :
Scoprite le 4 mostre successive di pittura e scultura presso la stazione di Oudon
Espanol :
Descubra las 4 exposiciones sucesivas de pintura y escultura en la estación de Oudon
