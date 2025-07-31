Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon Oudon

Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon Oudon jeudi 31 juillet 2025.

Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon

Rue de la Gare Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-07-31

fin : 2025-08-17

2025-07-31 2025-08-21

Découvrez les 4 expositions successives de peinture et de sculpture à la gare d’Oudon

Du 19 juin au 7 septembre, l’association O’CAP vous invite à découvrir quatre expositions successives, mêlant peinture, sculpture et dessin. Cette nouvelle édition des Estivales s’ouvre avec Les Ligériens, une exposition amateure rassemblant des artistes du territoire, avant de laisser place à trois expositions réunissant des professionnels aux univers variés.

Les rendez-vous de l’été

• Les Ligériens du 19 juin au 6 juillet

Marlène Bourven, Georges Koussa, Émilie Forestier, Frank Guillard, Jean-Luc Puisay, Jean-Philippe Chiron (peinture)

Claude Bouchereau, Véronique Fouchard (sculpture)

• 2e exposition du 10 au 27 juillet

Marie Scalliet, Pascal Quéru (peinture)

Chloë Lebreton, Pierre-Yves Provost (sculpture)

• 3e exposition du 31 juillet au 17 août

René-Claude Migaud, Brigitte Delpech (peinture)

Denis Murail, Magali Bruchet (sculpture)

• 4e exposition du 21 août au 7 septembre

Emmanuelle Boisson (dessin et peinture)

Régis Bézannier (peinture)

Jean-Claude Lambert (sculpture) .

Rue de la Gare Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr

English :

Discover the 4 successive painting and sculpture exhibitions at Oudon station

German :

Entdecken Sie die 4 aufeinanderfolgenden Ausstellungen von Malerei und Skulptur im Bahnhof von Oudon

Italiano :

Scoprite le 4 mostre successive di pittura e scultura presso la stazione di Oudon

Espanol :

Descubra las 4 exposiciones sucesivas de pintura y escultura en la estación de Oudon

