Expositions et Animations du Champ au Foyer Saint-Goussaud lundi 15 septembre 2025.

Mairie Saint-Goussaud Creuse

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-16

2025-09-15 2025-09-16 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-25 2025-09-26

Exposition A table ! réalisée par les archives départementales de la Creuse, sur l’histoire de l’alimentation, exposition d’objets connus et méconnus.

Dimanche 21 Septembre, de 15h 00 à 17h 00 battage de faux, triage de grains, démonstration du coupe-racine Paroles d’anciens , récits de nos anciens à écouter et réécouter, stand gourmand et local, sans oublier ce jour-là un menu spécial proposé par le Restaurant La Lanterne, rendant hommages aux classiques des auberges d’antan. .

Mairie Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 31 40

