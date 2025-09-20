Expositions et ateliers créatifs Rossillon Rossillon

3 personnes/ateliers

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, trois artistes rossillonnais vous donnent rendez-vous pour une exposition de leurs œuvres et des ateliers artistiques au Lavoir de Rossillon.

David Grad-SILLET– Facteur de masques

Comédien professionnel, je suis tombé amoureux de l’objet masque en 2010, suite à une rencontre professionnelle lors d’un stage Commedia dell’arte animé par Patrick Fioran. J’ai poursuivi le coup de cœur avec cet objet plein d’esprits avec la compagnie chambérienne Théâtre Transformation de Tracey Boots.

Dès lors, je fabrique des masques pour des projets de spectacle de ma compagnie PDG et Compagnie, pour d’autres compagnies ou pour mon plaisir et recherche personnelle.

En 2025, j’ai entamé une démarche de professionnalisation avec une formation au métier de concepteur/constructeur de masques pour les arts du spectacle auprès de l’artiste plasticienne, Patricia Gattepaille de la compagnie Théâtre Azur & les Aéroplanes. Cette formation vise à former aux différentes techniques de fabrication appliquée aux arts dramatiques (théâtre, mais aussi cinéma et cinéma d’animation).

Mon univers s’inspire des animaux, de la peinture, de la bande dessinée, de la pop culture, des légendes anciennes…

Christophe G – Dessinateur

Retraité, je me suis mis à dessiner et à peindre pendant le confinement afin d’égayer mes journées. Mes créations sont le reflet de ma vision et dérision de ce monde chaotique. Je croque les moments du quotidiens, les personnages de tous les jours avec humour et tendresse entre la caricature et le dessin naïf.

Marie-Laure BARBIER – Aquarelliste

Depuis quelques temps et à mes heures perdues, je pratique l’aquarelle pour m’apaiser, me relaxer et me reconnecter.

J’apprécie particulièrement le végétal et la nature. Un modèle inépuisable que j’ai envie de transposer sur du papier. J’apprécie, également, regarder les pigments interagir avec l’eau.

PROGRAMME :

Samedi 20 septembre

• 10h00 ouverture de l’exposition

• 12h00 inauguration en présence des artistes

• 14h00-16h00 ateliers artistiques (Sur réservation et PAF*)

Découverte de l’aquarelle avec Marie-Laure Barbier

Atelier Dessin avec Christophe G

Fabrication d’un masque vénitien avec David Grad-Sillet

• 10h00-19h00 Exposition permanente

Dimanche 21 septembre

• 09h00 ouverture

• 10h00-12h00 ateliers artistiques (Sur réservation et PAF*)

Découverte de l’aquarelle avec Marie-Laure Barbier

Atelier Dessin avec Christophe G

Fabrication d’un masque vénitien avec David Grad-Sillet

• 09h00-19h00 Exposition permanente

INFORMATIONS Ateliers

3 personnes par ateliers

*Participation Aux Frais : au chapeau

(mise à disposition de peinture, aquarelle, pigments, pinceaux, matières, outils…)

Prévoir des vêtements pouvant être tacher.

info & Réservations au : 06 60 74 78 94

Rossillon rue du lavoir rossillon Rossillon 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

