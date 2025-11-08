Expositions et dégustations Heudicourt

Expositions et dégustations

2 Rue des Boissières Heudicourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Cavea, Lunaïden Candle et Miss Gourmandises s’associent pour vous proposer une journée de dégustations et de découvertes.

Au programme

– Alexis de Cavea vous fera découvrir une belle sélection de vins issus de plusieurs domaines et régions de France,

– Dorian de Lunaïden Candle vous envoûtera avec ses bougies artisanales faites main, aux senteurs uniques et pleines d’histoire,

– Marie de Miss Gourmandise régalera vos papilles avec ses délicieux gâteaux faits maison.

Partagez un moment chaleureux autour de la découverte, de la dégustation, de l’échange et pourquoi pas trouver de belles idées cadeaux pour les fêtes. .

2 Rue des Boissières Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 6 38 89 02 62 cavea.wine@gmail.com

