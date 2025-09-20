Expositions et démonstrations des artisans Meung-sur-Loire
Expositions et démonstrations des artisans Meung-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Sous la halle, rencontrez des artisans locaux et découvrez leur savoir-faire au fil de démonstrations, à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Halle couverte Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 20 38 20 46
English :
Under the covered market, meet local craftsmen and discover their know-how through demonstrations, on the occasion of the Heritage Days.
German :
In der Markthalle können Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes lokale Handwerker treffen und bei Vorführungen ihr Können entdecken.
Italiano :
Sotto il mercato coperto, incontrate gli artigiani locali e scoprite il loro know-how attraverso dimostrazioni, in occasione delle Giornate del Patrimonio.
Espanol :
Bajo el mercado cubierto, conozca a los artesanos locales y descubra su saber hacer a través de demostraciones, con motivo de las Jornadas del Patrimonio.
