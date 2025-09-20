Expositions et démonstrations des artisans Meung-sur-Loire

Halle couverte Meung-sur-Loire Loiret

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Sous la halle, rencontrez des artisans locaux et découvrez leur savoir-faire au fil de démonstrations, à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Halle couverte Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 20 38 20 46

English :

Under the covered market, meet local craftsmen and discover their know-how through demonstrations, on the occasion of the Heritage Days.

German :

In der Markthalle können Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes lokale Handwerker treffen und bei Vorführungen ihr Können entdecken.

Italiano :

Sotto il mercato coperto, incontrate gli artigiani locali e scoprite il loro know-how attraverso dimostrazioni, in occasione delle Giornate del Patrimonio.

Espanol :

Bajo el mercado cubierto, conozca a los artesanos locales y descubra su saber hacer a través de demostraciones, con motivo de las Jornadas del Patrimonio.

