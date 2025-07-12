Expositions « Etre paysan bio en 2024″ et » Collection Pernette Lézine » Abbaye de Corbigny Corbigny

Expositions « Etre paysan bio en 2024″ et » Collection Pernette Lézine »

Abbaye de Corbigny 6 Rue de l’Abbaye Corbigny Nièvre

Les Expos de l’été à L’Abbaye:

« Etre paysan bio en 2024 » Michel Bel

L’exposition a pour thème la découverte sur une année, des activités d’une ferme de la Nièvre. La démarche artistique s’inspire des techniques de la photo de rue.

« Collection Pernette Lézine Sculptures »

L’association qui promeut son oeuvre en majorité pictural, présente ici une sélection de statuettes. .

