Expositions – Festival C’est comme ça ! Le silo U1 Château-Thierry

Expositions – Festival C’est comme ça ! 20 et 21 septembre Le silo U1 Aisne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’échangeur CDCN vous propose de venir découvrir les expositions proposées dans le cadre du Festival C’est comme ça ! 2025.

Les Pleureuses, Barthélémy Toguo

L’échangeur vous propose un voyage au cœur du travail de l’artiste pluridisciplinaire Barthélémy Toguo, à travers une sélection d’œuvres aussi diverses que poétiques.

Les Mornes, le feu // La Blesse, Cédrine Scheidig // Gilles Elie-Dit-Cosaque

Dans le cadre des Photaumnales 2025, le Centre d’art contemporain d’intérêt national Diaphane et L’échangeur-CDCN invitent les photographes Cédrine Scheidig et Gilles Elie-Dit-Cosaque au festival C’est comme ça !.

Le silo U1 53 rue Paul Doucet – 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France Le Silo U1 est un pôle d’exposition temporaire installé dans des anciens locaux de l’Usine Lu à Château-Thierry. Cet espace de fabrication de gâteaux, fermé depuis 20 ans, conserve l’esprit industriel qui l’a habité plusieurs dizaines d’années. Avec son architecture brute, le Silo U1 offre aujourd’hui un écrin privilégié pour les œuvres contemporaines.

©Irwin Leullier