Expositions Festival du Dessin 2026 Lee Ufan Arles Arles

Expositions Festival du Dessin 2026

Du 18/04 au 15/05/2026 tous les jours. Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-04-18

Lee Ufan Arles participe à la quatrième édition du Festival du Dessin et accueille deux expositions Eve Gramatzki & Germaine Richier.

Eve Gramatzki (née en 1935 à Königsberg, aujourd’hui Kaliningrad, et morte en 2003 à Paris)

Formée à l’École des Beaux-Arts de Hambourg, elle s’installe en France dans les années 1970 où elle connaît une relative notoriété pour ses dessins au crayon d’objets du quotidien d’une stupéfiante précision. Multipliant les formats et les techniques, elle crée des univers chromatiques infusés de lumière, souvent rythmés par des lignes horizontales à la mine de plomb. Elle met brutalement fin à ses jours dans son atelier parisien.



‍Germaine Richier (née en 1902 à Grans, en Provence, et morte en 1959 à Montpellier)

Cette figure majeure de la sculpture du xxe siècle a laissé une œuvre dessinée d’une intensité rare, injustement méconnue. S’écartant rapidement du dessin académique, elle explore la fissure et la disproportion à travers des figures fragmentées, puis des êtres hybrides, moitié hommes, moitié animaux, moitié insectes, en élaborant une mythologie personnelle où s’abolissent les frontières entre surface et volume, entre dedans et dehors. Elle fait partie des rares artistes qui ont bénéficié d’une rétrospective de leur vivant au Musée d’Art Moderne de Paris. .

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lee Ufan Arles takes part in the fourth edition of the Festival du Dessin and hosts two exhibitions: Eve Gramatzki & Germaine Richier.

L’événement Expositions Festival du Dessin 2026 Arles a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme d’Arles