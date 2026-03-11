Expositions Festival Et vogue la BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-25
fin : 2026-04-11
2026-03-25
À l’occasion du festival condatois Et vogue la BD , vous pourrez admirer plusieurs expositions dans la bibliothèque. “Mutation” par Aurélien Morinière, “La Seconde Guerre mondiale dans la BD” par Didier Klingler et une troisième, élaborée par les enfants de l’Odyssée.
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
L’événement Expositions Festival Et vogue la BD Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole