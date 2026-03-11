Expositions Festival Et vogue la BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Expositions Festival Et vogue la BD

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-25

À l’occasion du festival condatois Et vogue la BD , vous pourrez admirer plusieurs expositions dans la bibliothèque. “Mutation” par Aurélien Morinière, “La Seconde Guerre mondiale dans la BD” par Didier Klingler et une troisième, élaborée par les enfants de l’Odyssée.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Expositions Festival Et vogue la BD Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole