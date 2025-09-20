Expositions Fort Risban Compagnie du Dragon Calais

Expositions Fort Risban Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Compagnie du Dragon Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition et mode d’emploi du Dragon :

Munis du mode d’emploi Dragon de Calais, prenez le temps d’observer notre saurien, arpentez le parvis de la Cité du Dragon et le front de mer à ses côtés et laissez-vous porter par la magie du spectacle qui se joue sous vos yeux. Animal hybride, machine monumentale, construction, théâtre urbain, notre exposition vous permettra de compléter aisément votre livret et d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement de notre dragon. Carine Anot, directrice du pôle développement des publics SPL Grand Calais Tourisme et Culture.

De 10h à 12h,. Livret à retirer à l’accueil billetterie du dragon entre 10h et 12h. À partir de 7 ans. Se munir d’un crayon pour compléter le livret sur place

Exposition « Dragon, Varan et Chimères » :

Avant l’arrivée du Varan à Calais et en préfiguration du nouvel aménagement du Fort Risban, la Compagnie La Machine présente une exposition consacrée à l’univers de François Delaroziere.Le Logis du Major accueillera dessins, photos et maquettes afin de plonger les visiteurs dans le processus de création des machines, avec un focus sur les sauriens calaisiens.

Service événementiel, 03.21.46.43.00, 14h à 18h, fermeture les lundis

Compagnie du Dragon 201 avenue winston churchill 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0366626000 https://www.compagniedudragon.com/ Attraction touristique

