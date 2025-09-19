Expositions gratuite Chroniques de Visual System et Intérieurs d’Ambroise&Victor Labanque Béthune

Expositions gratuite Chroniques de Visual System et Intérieurs d’Ambroise&Victor Labanque Béthune vendredi 19 septembre 2025.

Expositions gratuite Chroniques de Visual System et Intérieurs d’Ambroise&Victor 19 – 21 septembre Labanque Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez (re)découvrir les lieux chargés d’histoire de cette ancienne Banque de France devenue centre d’art contemporain ! Visitez l’exposition Intérieurs d’Ambroise&Victor exposée dans l’ancien appartement de fonction du directeur et l’exposition Chroniques du collectif Visual System qui s’étend du rez-de-chaussée jusqu’à la salle des archives, la serre de monnaie en passant par la salle des coffres.

Labanque 44 Pl. Georges Clemenceau, 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 63 04 70 https://www.facebook.com/labanquebethune https://www.instagram.com/labanque.bethune/;https://www.facebook.com/labanquebethune Depuis 2007, Labanque est installée dans l’ancienne Banque de France de Béthune, bâtiment aux espaces insolites et diversifiés. Labanque est un centre d’art contemporain. En effet, que ce soit la salle des coffres, l’espace des guichets avec son comptoir en marbre, mais aussi l’appartement de fonction du directeur de type haussmannien,

tout concourt à attiser l’imagination des créateurs. Ceux-ci peuvent

laisser libre cours à leurs désirs de produire des oeuvres qui utilisent les

différents espaces pour les mettre en résonance où créer la surprise de la confrontation.

Chaque exposition obéit donc à un principe de production inédit.

Labanque s’intéresse à tous les champs de la création contemporaine :

peinture, vidéo, sculpture, installation, photographie, etc.

Labanque est un équipement culturel de la Communauté

d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. LABANQUE

44 place Georges Clemenceau

62400 Béthune

T : 03 21 63 04 70

contact.labanque@bethunebruay.fr

Labanque Béthune

Labanque se situe en centre-ville de Béthune, dans les locaux de l’ancienne Banque de France.

La gare TGV se trouve à 800m.

Stationnement payant souterrain place Clemenceau et Grand’Place

Stationnement gratuit Place Foch et Place du Général de Gaulle à Béthune.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Marc Domage