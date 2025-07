Expositions Henrichemont

Expositions Henrichemont lundi 14 juillet 2025.

Henrichemont Cher

Début : 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-08-15 19:00:00

2025-07-14

La galerie LaBo24 propose une exposition de plusieurs artistes.

Charles nous invite à un voyage à travers les villes, les passants et les promenades, d’ici et d’ailleurs. Il y mêle ses émotions singulières, que nous partageons volontiers avec lui.

La galerie s’illumine cet été avec une toute nouvelle et superbe série du peintre Louis Jourdan, intitulée Colza .

Un autre voyage, cette fois au cœur de notre campagne berrichonne !

Nous avons également le plaisir d’accueillir, pour sa toute première exposition en galerie, un jeune céramiste plein de talent William Le Bras.

William travaille la terre avec l’exigence d’un designer. Ses sculptures, soignées et réfléchies, s’inscrivent dans une esthétique résolument contemporaine. .

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 72 17 73 labo@labo24.fr

English :

Galerie LaBo24 presents an exhibition of several artists.

German :

Die Galerie LaBo24 zeigt eine Ausstellung verschiedener Künstler.

Italiano :

La Galerie LaBo24 presenta una mostra di opere di diversi artisti.

Espanol :

La Galerie LaBo24 presenta una exposición de obras de varios artistas.

