Expositions « Herb’en Loire » et « Exploration d’un territoire » 20 et 21 septembre La Longère Loire-Atlantique

Accès libre sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Samedi 20 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Dimanche 21 septembre de 9h à 12h30 – accès libre – tout public

Par Le Muséum près de chez vous, en partenariat avec le Museum de Nantes

I Herb’ en Loire – Expositions itinérante

À l’intérieur de la Longère

Comment ne pas retomber en enfance devant ces planches d’herbiers ? Retrouvés dans des muséums, dans des écoles ou dans le fond des greniers, ces feuillets de plantes, et autres collections étonnantes de graines, champignons, algues, mousses, bois sont de véritables trésors. Ils racontent l’histoire de ces hommes passionnés et amoureux des végétaux, ces savants partis en expéditions à la recherche de nouvelles espèces…

Lancé en octobre 2015 et piloté par l’Université d’Angers, le projet Herb’ en Loire a permis de recenser de nombreux herbiers conservés par les institutions et les particuliers dans la région des Pays de la Loire. Une matière première prometteuse pour les historiens et les botanistes !

Cette exposition fait le bilan de cet inventaire considérable et montre le grand intérêt historique et scientifique de ce patrimoine. Exploration d’un territoire

I Herbier photographique de Carole Renard

Dans le parc

Carole Renard utilise d’anciens procédés photographiques pour réaliser des séries de plantes. À partir des herbiers du Muséum d’histoire naturelle de Nantes, elle crée des diptyques en partant à la recherche des plantes présentes sur ces planches afin de créer des ponts entre passé et présent. «J’ai parcouru villes et villages, en ayant la joie de retrouver les plantes que j’avais sélectionnées, quasiment au même endroit ou à quelques villages près, tout en me sentant accompagnée par les botanistes d’antan.»

La Longère Longère de la Bégraisière, Rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 La Bouvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 25 25 55 https://www.saint-herblain.fr La Longère est un espace d'information de d'animation en faveur du cadre de vie, du lien social et de la transition écologique.

Museum de Nantes