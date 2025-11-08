Expositions Hors saison et Vestiges sensibles Rue Kergillouard Ploumagoar

Expositions Hors saison et Vestiges sensibles

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

À PloumExpo, les expositions Vestiges sensibles et Hors Saison croisent les regards de Coline Jourdan et Bastien Duval. Entre mine de Salsigne et baie d’Audierne, leurs photographies révèlent la mémoire et la transformation des paysages, dans un dialogue sensible entre nature, temps et humanité. .

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

