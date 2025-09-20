Expositions « Jospeh Quentin » et « UNESCO » et visite du cimetière de Neuville-Saint-Vaast Marpa Villa Nova Neuville-Saint-Vaast

Expositions « Jospeh Quentin » et « UNESCO » et visite du cimetière de Neuville-Saint-Vaast Marpa Villa Nova Neuville-Saint-Vaast samedi 20 septembre 2025.

Expositions « Jospeh Quentin » et « UNESCO » et visite du cimetière de Neuville-Saint-Vaast 20 et 21 septembre Marpa Villa Nova Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Visite de l’exposition « Joseph Quentin » et de l’exposition « UNESCO » sur les sites inscrits de Neuville-Saint-Vaast. À visiter librement de 14h à 17h30 à la résidence Marpa Villa Nova. Le bâtiment est acccessible aux personnes à mobilit réduites

Visite libre du cimetière municipal dimanche à 10h30 (durée d’une heure)

Rendez-vous rue de l’égalité

Marpa Villa Nova Neuville Saint Vaast Neuville-Saint-Vaast 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025