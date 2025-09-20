Expositions Journées Europpéennes du Patrimoine Salle des fêtes Villedoux

Salle des fêtes Rue du Fiton Villedoux Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez découvrir une rétrospective des expositions proposées durant les Journées du patrimoine au fil des vingt dernières années.

Visite libre ou commentée.

Salle des fêtes Rue du Fiton Villedoux 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 50 88 accueil@villedoux.fr

English :

Come and discover a retrospective of the exhibitions proposed during the Heritage Days over the last twenty years.

Self-guided or guided tours.

German :

Entdecken Sie einen Rückblick auf die Ausstellungen, die während der Tage des offenen Denkmals in den letzten 20 Jahren angeboten wurden.

Freie oder geführte Besichtigung.

Italiano :

Venite a scoprire una retrospettiva delle mostre organizzate durante le Giornate del Patrimonio negli ultimi vent’anni.

Visite autogestite o guidate.

Espanol :

Venga a descubrir una retrospectiva de las exposiciones celebradas durante las Jornadas del Patrimonio en los últimos veinte años.

Visitas autoguiadas o guiadas.

